Арахамія очолив оновлену наглядову раду UkraineInvest

Головою оновленої наглядової ради державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest" став голова фракції Верховної Ради "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

"Щойно закінчилося засідання оновленої наглядової ради державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій "UkraineInvest"... Головою ради обрали народного депутата України Давида Арахамію", - написав він.

За словами Немчінова, до складу ради також увійшли: заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, виконавчий директор "Українського дому в Давосі" Александра Чопівські та народний депутат Галина Янченко.

Як повідомлялося, UkraineInvest – урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні. UkraineInvest – є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів.

Раніше головою наглядової ради, UkraineInvest був Леван Варшаломідзе.