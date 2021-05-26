Арахамія очолив оновлену наглядову раду UkraineInvest
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.
"Щойно закінчилося засідання оновленої наглядової ради державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій "UkraineInvest"... Головою ради обрали народного депутата України Давида Арахамію", - написав він.
За словами Немчінова, до складу ради також увійшли: заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, виконавчий директор "Українського дому в Давосі" Александра Чопівські та народний депутат Галина Янченко.
Як повідомлялося, UkraineInvest – урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні. UkraineInvest – є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів.
Раніше головою наглядової ради, UkraineInvest був Леван Варшаломідзе.