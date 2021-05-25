В Україні інвентаризують мільйон гектарів державної землі до кінця року

У 2021 році Держгеокадастр запланував внести до Державного земельного кадастру (ДЗК) відомості про земельні ділянки державної форми власності площею один мільйон гектарів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на форумі “Україна 30. Земля” повідомив т.в.о. голови Держгеокадастру Сергій Завадський.

Передовсім, за його словами, йдеться про інвентаризацію земельних ділянок, право власності на які виникло до 2013 року й дані про які поки що відсутні у ДЗК. Паралельно триватиме наповнення даними різних інформаційних шарів кадастру — як-от: адресний реєстр, інформація щодо сплати земельного податку, статистичні дані, відомості про мережі автомобільних доріг та дорожню інфраструктуру, Держаний водний кадастр і облік поверхневих водних об’єктів.

“Загалом ДЗК вже містить 31 інформаційний шар, з якими можна ознайомитися на публічній кадастровій карті”, - розповів Завадський.

Він зазначив, що стратегічне завдання Держгеокадастру - це стовідсоткове наповнення ДЗК відомостями про земельні ділянки, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативно-грошову оцінку земель населених пунктів.

“Зараз кадастр містить відомості про 43 мільйони гектарів землі, до нього внесено дані щодо 9367 адміністративно-територіальних одиниць та нормативно-грошової оцінки земель 5312 населених пунктів. Також на виконання указу президента про заходи щодо протидії рейдерству Держгеокадастр та його територіальні органи вносять відомості про земельні ділянки, право власності на які виникло до 2013 року. За останні 2 роки внесли дані про 456,5 тисяч ділянок загальною площею майже 840 тис. га”, - додав Завадський.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках децентралізації у сфері земельних відносин Держгеокадастр з 1 лютого 2018 року здійснює передачу державних сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад. У власність майже 1300 ОТГ вже перейшло понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення. Найактивніше така робота ведеться в Одеській, Вінницькій, Херсонській та Кіровоградській областях.