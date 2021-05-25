Міноборони планує оптимізувати діяльність 42 держпідприємств

Міністерство оборони оптимізує діяльність 42 державних підприємств, які перебувають у сфері його управління.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив т.в.о. начальника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони Руслан Нетребко.

Йдеться про оптимізацію системи управління державними підприємствами шляхом визначення переліку суб’єктів господарювання для забезпечення потреб Збройних Сил, розповів Нетребко.

Так, до сфери управління МО повернуто 5 лісогосподарських підприємств, удосконалено їхню застарілу матеріально-технічну базу, заготовлено лісопродукції в об’ємі 31 тис. куб. м.

«Проводиться робота щодо поверненння до сфери управління Міністерства оборони України 5-ти лісогосподарських підприємств, переданих до Державного агентства лісових ресурсів у 2013 році. Загалом збільшено на 12% надходжень до державного бюджету України від діяльності державних підприємств. Збільшено на 16,1% середню заробітну плату на зазначених держпідприємствах», - повідомив Нетребко.

Також, за його словами, відновлено роботу з відчуження надлишкового рухомого військового майна, чого не робилося з 2016 по 2019 роки.

«З метою вивільнення військових частин ЗСУ, в першу чергу з частин задіяних для виконання завдань в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил, організовано переведення до найнижчої категорії, розбирання та списання з обліку надлишкового військового майна. Отримані від розбирання продукти утилізації - металобрухт та придатні для подальшого використання вузли та агрегати - оприбутковані та передані на реалізацію», - розповів Нетребко.

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За його словами, нинішньому керівництву МО та командуванню ЗСУ доводиться мати справу з проблемою, яка пов’язана з рішенням попередніх очільників із розформування Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь.

«Даним рішенням фактично знищено систему організації будівництва в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. З метою створення системи замовників будівництва за територіальним принципом, рішеннями Міністра оборони України визначено сформувати три територіальні управління замовника робіт - Західне, Північне та Південно-Східне», - зазначив Нетребко.

За його словами, укладено угоди на виконання робіт із будівництва, реконструкції та капітального ремонту 55 об’єктів загальновійськового призначення, підготовлено угоди про продовження будівництва 14 гуртожитків, триває робота щодо завершення будівництва 4 житлових будинків на 289 квартир.

Представник МО нагадав, що на виконання заходів з будівництва та придбання житла для військовослужбовців ЗСУ закладено 1 млрд. 201 млн. грн.