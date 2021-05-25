Закон про штрафи за кредитами для жителів зони ООС пішов на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, що скасовує мораторій на штрафи по кредитах для жителів території АТО/ООС.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані в картці закону на сайті ВР.

Законом “Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг”, зокрема, вносяться зміни до статей 2 та 9 закону “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, якими скасовується мораторій на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості для кредитів за кредитними договорами та договорами позики, укладеними з громадянами України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.

Законом також встановлюється, що заходи щодо збереження майна, яке перебуває в іпотеці (а саме мораторій на набуття права іпотекодержателем права власності або права на продаж предмета іпотеки, або виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такий об’єкт іпотеки), не поширюються на нерухоме майно громадян України, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб - суб’єктів малого і середнього підприємництва, місцем розташування якого є територія проведення антитерористичної операції.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація закону забезпечить створення належних умов для ефективного відновлення конкурентного середовища шляхом зняття обмежень на надання банківськими установами кредитів під заставу майна, що перебуває на підконтрольній державній владі частині території проведення антитерористичної операції.

Крім цього, законодавчий акт гарантуватиме збереження прав для тих осіб, які мали або мають труднощі з фінансовим становищем, що були спричинені проведенням АТО та ООС, а також дасть змогу мешканцям Луганської, Донецької та частині Харківської областей отримати можливість кредитування на рівних умовах з усіма громадянами України - як для фізичних осіб, так і для малого та середнього бізнесу.

Закон передано на підпис Президентові.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг” 19 травня 2021 року.