Минулого тижня банки видали доступних кредитів на ₴1,4 мільярда

Із початку реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали кредитів на загальну суму 42,2 млрд грн, із них минулого тижня – на 1,4 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"За минулий тиждень уповноважені банки видали 524 кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні уточнили, що від моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 16 434 кредити на загальну суму в 42,2 млрд грн. З них: 17,448 млрд грн були видані для рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,622 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі та 19,129 млрд грн - як антикризові кредити.

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 30 банками.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.

У квітні минулого року Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше сума обмежувалася 50 млн грн. Також уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою із 2 млн грн до 3 млн грн.