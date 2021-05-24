Посол ЄС назвав п’ять умов для успішного запуску ринку землі в Україні

Рішення запустити з 1 липня ринок землі є важливим досягненням держави, але для його успішної роботи європейські та міжнародні партнери України очікують дотримання певних організаційних та законодавчих умов.

Про це у понеділок в Києві під час виступу на форумі «Україна 30. Земля» заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вітаю дорожню карту, що була щойно представлена міністром Лещенком (міністр аграрної політики Роман Лещенко – ред.). Там є і потенціал, і шляхи його реалізації, як зробити це справедливо та відкрито... В рамках цієї дорожньої карти ми разом з іншими міжнародними партнерами, такими як США, як Світовий банк, бачимо 5 ключових дій, які важливо здійснити, бажано – до 1 липня. В українському алгоритмі це допоможе створити сучасну систему та надати фермерам потрібні знаряддя та інтелектуальний інструментарій», - сказав європейський дипломат.

Першим із необхідних заходів він назвав ухвалення трьох профільних постанов Кабінету Міністрів та розробку програмного забезпечення для їх імплементації, включаючи автоматичну перевірку встановленого обмеження на володіння більш ніж 100 гектарами землі.

Другий важливий напрямок, за словами Маасікаса, - це проведення в Україні комплексної програми комунікації, що дозволить власникам і користувачам дізнатися про власні права та про можливості, що відкриваються завдяки земельній реформі.

Третій принцип - це розвиток системи громадського моніторингу продажу землі та всіх операцій, що пов’язані із нею. Такі заходи мають створити умови для юридичної підтримки та захисту власників та підвищити довіру до цих процесів широкої громадськості.

Четвертий напрямок – це налагодження чіткого антикорупційного аудиту державного геокадастру. Такий аудит, як наголосив європейський дипломат, є дуже важливим, щоб запобігати зловживанням. Перевагами земельної реформами мають скористатися ті люди, які на них заслуговують і працюють на цій землі.

Наприкінці, п’ята ідея полягає у забезпеченні для фермерів ефективного доступу до кредитного ринку, створення стимулів для того, щоб сільськогосподарські виробники могли скористатися такими можливостями.

«Ми вважаємо, що успішна земельна реформа дозволить розкрити величезний додатковий потенціал української економіки. Ви маєте в Україні найкращі чорноземи, і можете нагодувати всю Європу… Ця реформа зробить різноманітнішим сільськогосподарське виробництво, захистить власників, дасть змогу вкладати кошти в Україну, сприятиме розвитку кредитного ринку… Підписання закону про дерегуляцію і керування землею Президентом (Зеленським), як і застосування електронних аукціонів, дасть змогу для розвитку місцевих громад, особливо на селі», - сказав Маасікас.

Він визнав, що земельна реформа в Україні має потужний емоційний ефект, враховуючи традиційний глибинний зв'язок українського народу із власною землею.

«Ми це бачили протягом більше 20 років, поки ринок землі в Україні не був повністю функціональним. Цей емоційний зв'язок ми також бачили в політичних ремствуваннях, які ми й надалі чуємо, але сподіваємося, що це можна буде подолати. Президент Зеленський зміг зробити те, що було критично важливим. 1 липня буде відкриття (ринку землі). Україна домоглася дуже важливого результату, вразила всіх спостерігачів перед лицем агресії і провокацій з боку Росії та соціальних наслідків пандемії COVID-19. Україна продемонструвала надзвичайну життєздатність та відданість демократичним цінностям», - наголосив посол ЄС.

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Він зауважив, що у ЄС питання щодо порядку використання земель віднесені до національної компетенції, але всі країни Європейського Союзу поділяють спільні принципи сільськогосподарської політики. Всі країни ЄС мають розвинутий та функціональний ринок землі, з відкритими даними та цифровим кадастром.

«Ми бачили на власні очі здійснення земельної реформи, хай вона буде взірцем вашого успіху і практичних здобутків. Ви можете й далі розраховувати на підтримку Європейського Союзу, який буде підтримувати всі реформи, необхідні для запровадження ефективного ринку землі», - додав Маасікас.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». 28 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Документ передбачає, що з липня 2021 року скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава.

Фото: Всеукраїнський Форум Україна 30