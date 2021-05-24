Борги облгазів перед Оператом ГТС перевищують ₴10 мільярдів

Борги облгазів перед ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) перевищують 10 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі компанії.

«У квітні 2021 року оператори ГРМ (обл-, міськгази) відібрали на власні виробничо-технологічні витрати з мереж ОГТСУ 22 млн кубометрів газу, що в 30 разів менше за показники березня. Проте поточний стан заборгованості та нарахувань до сплати залишається на позначці понад 10 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, нарощування заборгованості у квітні продемонстрували: Донецькоблгаз (+128 млн грн), Тернопільміськгаз (+51 млн грн), Кіровоградгаз (+43 млн грн), Херсонгаз (+29 млн грн), Мелітопольгаз (+6 млн грн).

Найбільшими боржниками і досі залишаються: Київоблгаз (1,15 млрд грн), Донецькоблгаз (1 млрд грн), Львівгаз (835 млн грн), Харківгаз (577 млн грн), Тернопільміськгаз (529 млн грн). Сім облгазів із 43 наразі не мають заборгованості перед ОГТСУ: Кременчукгаз, Лубнигаз, Кременецьке УПРГ, Газпостачсервіс, Сірка, Спектргаз та Одесагаз, який за звітний період повністю погасив свій борг в 46 млн грн.

Оператор ГТС України підкреслив, що заборгованість обл-, міськгазів негативно позначається на роботі компанії, зокрема на фінансових показниках. Відповідно до заборгованості облгазів у розмірі 10 млрд грн у І кварталі 2021 року збільшився резерв сумнівних боргів. Якби не цей фактор, чистий прибуток ОГТСУ за цей період був би не 4,6 млрд грн, а 8,6 млрд грн.

В ОГТСУ впевнені, що вирішити питання з боргами має ухвалення законопроєкту №3800, який передбачає запровадження спеціальних розподільчих рахунків. Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 19 травня його вже підтримав і найближчим часом він буде розглянутий в сесійній залі парламенту.

«Це дає нам надію, що завдяки такому механізму найближчим часом проблема нарощування боргів та значних неоплачуваних відборів газу з української ГТС буде вирішена раз і назавжди», - наголосили в ОГТСУ.

Як повідомляв Укрінформ, за І квартал 2021 року ТОВ "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 4,6 млрд грн.