Оператор ГТС отримав ₴4,6 мільярда чистого прибутку у першому кварталі

Оператор ГТС отримав ₴4,6 мільярда чистого прибутку у першому кварталі

Укрінформ
За І квартал 2021 року ТОВ "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 4,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Понад 80% доходу ОГТСУ від основної діяльності отримані в результаті міжнародних операцій, і не більше 20% припадає на внутрішній ринок. Тож, з огляду на планове скорочення у 2021−24 роках транзиту газу з 65 млрд кубометрів до 40 млрд кубометрів, згідно з умовами поточного транзитного контракту, прибуток скоротився на 1,7 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року", - зауважили в Оперетора.

В ОГТСУ зазначили, що на цогорічні результати вплинула заборгованість операторів газорозподільних мереж (ГРМ) за відібраний газ з системи магістральних газопроводів. Наразі борги та нарахування до сплати операторів ГРМ складають майже 10 млрд грн.

Читайте також: Приватні облгази заборгували Оператору ГТС ₴9,8 мільярда

«Оператор ГТС України успішно та ефективно розпочав цей рік, про що свідчить прибуток розміром 4,6 млрд грн. Проте на результат вплинули заборгованості облгазів, нарощені протягом лютого-березня 2021-го. На сьогодні оператори ГРМ мають заборгованість майже 10 млрд грн. Відповідно до цієї суми збільшився резерв сумнівних боргів. Якби не цей фактор, чистий прибуток ОГТСУ був би майже вдвічі більшим – 8,6 млрд грн», – пояснив фінансовий директор Оператора ГТС України Юрій Кулик.

За результатами 2020 року – першого року роботи незалежного Оператора ГТС України – компанія отримала чистий прибуток у розмірі 20,4 млрд грн.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-