Оператор ГТС отримав ₴4,6 мільярда чистого прибутку у першому кварталі

За І квартал 2021 року ТОВ "Оператор ГТС України" отримав чистий прибуток у розмірі 4,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Понад 80% доходу ОГТСУ від основної діяльності отримані в результаті міжнародних операцій, і не більше 20% припадає на внутрішній ринок. Тож, з огляду на планове скорочення у 2021−24 роках транзиту газу з 65 млрд кубометрів до 40 млрд кубометрів, згідно з умовами поточного транзитного контракту, прибуток скоротився на 1,7 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року", - зауважили в Оперетора.

В ОГТСУ зазначили, що на цогорічні результати вплинула заборгованість операторів газорозподільних мереж (ГРМ) за відібраний газ з системи магістральних газопроводів. Наразі борги та нарахування до сплати операторів ГРМ складають майже 10 млрд грн.

«Оператор ГТС України успішно та ефективно розпочав цей рік, про що свідчить прибуток розміром 4,6 млрд грн. Проте на результат вплинули заборгованості облгазів, нарощені протягом лютого-березня 2021-го. На сьогодні оператори ГРМ мають заборгованість майже 10 млрд грн. Відповідно до цієї суми збільшився резерв сумнівних боргів. Якби не цей фактор, чистий прибуток ОГТСУ був би майже вдвічі більшим – 8,6 млрд грн», – пояснив фінансовий директор Оператора ГТС України Юрій Кулик.

За результатами 2020 року – першого року роботи незалежного Оператора ГТС України – компанія отримала чистий прибуток у розмірі 20,4 млрд грн.