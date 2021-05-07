Приватні облгази заборгували Оператору ГТС ₴9,8 мільярда

Загальна заборгованість облгазів перед ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та нарахування до сплати становлять 9,8 млрд грн. За минулий тиждень погашено менше 1% цієї суми.

Як передає Укрінформ, про це 6 травня повідомила у Фейсбуці пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

У компанії зазначили, що майже чверть операторів газорозподільних мереж (ГРМ) намагаються вчасно розраховуватися за утворені негативні небаланси. Інші ж – системно накопичують борги.

При цьому динаміка погашення заборгованості залишається незіставною з її розміром - "за минулий тиждень отримали 9,7 млн грн, або менше 1% від боргу".

Втім, є і позитивні новини. Так, компанія Кременчукгаз сьогодні перерахувала ОГТСУ 5,6 млн грн заборгованості за січень.

"Наразі нарахування до сплати та борги Кременчукгазу дорівнюють нулю", - заявили в ОГТСУ.

Тут вважають, що ефективність роботи операторів ГРМ залежить насамперед від відповідальності та ефективності їхнього менеджменту.

"Загальна заборгованість облгазів перед ОГТСУ та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн. Саме на таку суму вони відібрали газ з державної газотранспортної системи для власних виробничо-технічних витрат", - підсумували у компанії.

Як повідомляв Укрінформ, за оперативними даними ОГТСУ, в першому кварталі 2021 року оператори ГРМ несанкціоновано відібрали з системи магістральних газогонів майже 1,1 млрд кубометрів газу для власних виробничо-технологічних витрат. Це втричі більше, ніж за весь 2020 рік.

У січні облгази відібрали з газотранспортної мережі 38 млн кубометрів, у лютому – 380 млн кубометрів, у березні – 675 млн кубометрів газу.

На початок квітня 2021 року сума нарахувань до сплати та боргів за відібраний газ облгазів перевищувала 10 млрд грн.