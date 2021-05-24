На виплату «карантинної» допомоги вже спрямували 1,4 мільярда

Вже 1,4 млрд грн було направлено на виплату 8 тис. грн державної допомоги фізичним особам – підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у “червоних зонах”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Станом на 24 травня вже 1,4 млрд грн були направлені на виплату державної допомоги 175 тисячам найманих працівників та підприємців, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень у “червоних” зонах", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, виплати вже отримали 100 208 найманих працівників та 74 792 ФОПи. У регіональному розрізі найбільше виплат вже отримали підприємці та наймані працівники у Києві (майже 270 млн грн), Львівській (майже 146 млн грн) та Харківській (135 млн грн) областях.

Програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до “червоної” зони.

Як повідомлялося, з 30 березня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №5300 про допомогу ФОПам та найманим працівникам, які призупинили діяльність через локдаун. Президент України Володимир Зеленський підписав закон і 9 квітня він набув чинності.