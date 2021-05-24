Нафта дорожчає на тлі затримки переговорів про ядерну угоду з Іраном

Ціни на нафту зростають у понеділок, 24 травня, на тлі затримки в поновленні ядерної угоди з Іраном, при цьому непрямі переговори між Вашингтоном і Тегераном мають відновитися цього тижня.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $66,81 за барель, що на $0,37 (0,56%) вище від ціни закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI станом на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,37 (0,58%) - до $63,95 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $66,35 і $ 63,58 відповідно.

Ціни на нафту впали минулого тижня після того, як президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Сполучені Штати готові зняти санкції з нафтового, банківського і судноплавного секторів його країни.

«Видобуток нафти в Ірані зростає останніми місяцями, ймовірно, в очікуванні скасування санкцій», - йдеться у записці аналітиків АНЗ в понеділок.

Однак спікер іранського парламенту заявив у неділю, що термін дії тримісячної угоди щодо спостереження між Тегераном і ядерним спостерігачем ООН сплив, і доступ до деяких іранських ядерних об'єктів буде закрито.

Європейські дипломати заявили минулого тижня, що нездатність домовитися щодо продовження угоди з моніторингу призведе до кризи непрямих переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо відродження ядерної угоди 2015 року. Ці переговори мають відновитися у Відні цього тижня.

Колишній президент Дональд Трамп у травні 2018 року в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з ядерної угоди і відновив санкції проти Ірану.

Навіть при потенційному відновленні експорту з Ірану аргументи на користь вищих цін на нафту залишаються незмінними через збільшення глобального попиту, викликаного вакцинацією, вважають аналітики Goldman Sachs.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 66,81 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за ціною 66,44 долара за барель, що на 9 центів вище від рівня закриття торгів ($66,35).