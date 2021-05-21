Імпорт автотранспорту у І кварталі становив майже $1,2 мільярда

В Україну впродовж січня-березня 2021 року було імпортовано 136,8 тис. автотранспортних засобів на 1,17 млрд дол., що майже на 176 млн дол. більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що за перший квартал 2021 року в Україну було ввезено 125,8 тис. легкових авто (на 9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року) на 930,6 млн дол.; 297 автобусів (на 40% менше) на 9,1 млн дол.; 1 077 вантажних і спеціальних автомобілів (на 1% менше) на 230,2 млн дол.

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Як повідомляв Укрінформ, за 2020 рік в Україну було імпортовано 531,4 тис. одиниць автотранспортної техніки на 4,2 млрд дол.