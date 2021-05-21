Світовий банк проведе експертизу законопроєктів у пенсійній сфері.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінсоцполітики України.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна обговорила з місією Світового банку з питань пенсійних реформ подальшу співпрацю для розбудови стійкої та всеохоплюючої пенсійної системи.

За словами Лазебної, “Світовий банк сформував місію з фахівців різних напрямків – макроекономічного, фіскального, соціального захисту, людського розвитку, фінансового сектору, що дало змогу комплексно обговорити пенсійну політику, яка є наскрізною та взаємозалежною з багатьма іншими політиками в державі. Ми опрацювали цілу низку питань. Як найкраще відповідати на глобальні виклики: як досягти балансу в пенсійній системі між державними гарантіями, страховою та накопичувальною складовою, як забезпечити фінансову стійкість пенсійної системи та максимальне охоплення людей пенсіями в умовах підвищення вимог до необхідного стажу".

Як зауважила міністр, "опрацювали також конкретні технічні питання: як удосконалити систему індексації пенсій, як надати людині більше можливостей сформувати страховий стаж, як запобігти зростанню розриву в розмірах пенсій у жінок та чоловіків, хто більш дисциплінований у сплаті пенсійних внесків, що необхідно врахувати при запровадженні обов’язкових пенсійних накопичень".

Досягнуті домовленості, що Світовий банк проведе фахову експертизу розроблених законопроєктів у пенсійній сфері; допомагатиме у якнайшвидшому запровадженні Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, зокрема, Єдиного соціального реєстру; передасть Україні розроблену модель для прогнозування сценаріїв розвитку пенсійної системи на великих обсягах даних.

“В подальшому також домовились опрацювати систему пенсійних виплат, у якій будуть максимально збалансовані гарантована, страхова та накопичувальна складові з урахуванням можливостей бюджету, перспектив розвитку економіки та з прогнозом впливу тієї чи іншої побудови системи виплат на рівні заміщення пенсією заробітку”, - повідомила Лазебна.

Під час зустрічі регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі заявив, що Світовий банк підтримує Україну у запровадженні другого рівня пенсійної системи, обов’язкових пенсійних накопичень, які є важливою складовою загальної архітектури пенсійної системи.

«Ми, безумовно, обираємо свій шлях, але детально аналізуємо досвід інших країн, щоб не допустити помилок і адаптувати найкращі практики таким чином, щоб вони могли запрацювати та бути ефектними саме в наших умовах. Тому ми високо цінуємо співпрацю зі Світовим банком, їх експертизу та конкретну допомогу, особливо, коли це відбувається у такій конструктивній атмосфері", - сказала Лазебна.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні запровадять накопичувальну пенсійну систему, яка є одним із стандартів цивілізованого світу і дозволить отримувати достойні пенсії населенню.