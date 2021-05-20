АМКУ дозволив групі «Метінвест» придбати активи Дніпровського меткомбінату

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив групі «Метінвест» придбати у власність активи ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», яке входить до корпорації «Індустріального союзу Донбасу».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

«АМКУ завершив розгляд справи про концентрацію щодо надання дозволу компанії «Metinvest B.V.» на опосередковане набуття у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що сукупно забезпечують господарську діяльність із виробництва та реалізації металопродукції, які належать ПАТ «Дніпровському металургійному комбінату», - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що продаж єдиного майнового комплексу (ЄМК) відбувається в рамках процедури санації ПАТ «ДМК» та є необхідним заходом, спрямованим на запобігання припиненню діяльності та ліквідації підприємства.

Так, під час розгляду справи АМКУ оцінив, зокрема спільні товарні ринки: сталевої заготовки, прутків, дрібнорозмірного та середньорозмірного фасонного прокату загального призначення, - а також ринки катанки, помольних куль малого та середнього діаметрів, чорнових та напівоброблених осей для залізничного транспорту, які виготовляє ДМК.

Враховуючи незначні сукупні частки учасників концентрації на цих ринках, АМКУ надав дозвіл на заявлені дії. Разом з тим, основна увага Комітету була зосереджена на ринку чавуну товарного (чушкового).

«Не дивлячись на те, що у складі ЄМК відсутнє майно, використання якого забезпечує завершений цикл виробництва та/або реалізації чавуну, АМКУ також оцінено наслідки здійснення концентрації, що полягають у консолідації групою Метінвест активів, що належать або належали ПАТ «ДМК», - уточнили в Комітеті.

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Враховуючи наведене, учасникам концентрації було запропоновано взяти на себе зобов’язання, які б могли усунути потенційно можливий негативний вплив на конкуренцію. І компанія Metinvest B.V. погодилась на такі умови.

В АМКУ зазначили, що надання дозволу на концентрацію компанії «Метінвест» не свідчить, що саме вона стане покупцем цільового об’єкта. Реалізацію активів ПАТ «ДМК» буде здійснено відповідно до розділу V Кодексу України з процедур банкрутства. Новий власник буде визначений на аукціоні через електронну торгову систему, на конкурентних засадах.

«На сьогодні Комітет може констатувати наявність двох зацікавлених суб’єктів господарювання, які мають намір взяти участь в аукціоні», - додали в АМКУ.