Зеленський: До мене дороги ніхто нормально не будував

Президент України Володимир Зеленський вважає, що до нього в Україні дороги не будувались у належному темпі та якості.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що до мене дороги не будувались у нормальному темпі та якості....Дороги мають бути вітриною нашої країни. Ми можемо багато говорити, як це допомагає ДСНС, медицині, туризму - це дуже важливо", - сказав Президент.

Він наголосив, що в Україні й досі залишається багато доріг у поганому стані. Президент зазначив, що програма "Велике будівництво" буде завершена тоді, коли в Україні закінчаться погані дороги.

Зеленський зауважив, що особисто відповідає за якість доріг, саме завдяки його зацікавленості у цьому питанні в Україні вже побудовано 158 мостів. "Я не втручаюсь у фінансову частину цього...Мене цікавлять темпи, місце, якість", - підкреслив Президент.

Він нагадав, що програма "Велике будівництво" постійно розширюється і вже цього року розпочинається програма "Велика реставрація", в рамках якої в Україні будуть оновлені об'єкти культурної спадщини. "Коли ви побудували дороги, треба, щоб вони кудись вели. Це будуть і історичні парки, і замки - все, що в нас в Україні є, має бути відремонтовано", - зауважив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований Президентом Зеленським восени 2020 року. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. Крім ремонту й будівництва 4000 км доріг, у планах 2020 року було зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень.

У 2021 році за програмою заплановано будівництво та оновлення: 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень. Також цього року заплановане будівництво та оновлення 6500 км доріг та 245 штучних споруд.