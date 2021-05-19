Мінфін та Світовий банк обговорили подальші кроки співпраці

Міністерство фінансів спільно зі Світовим банком обговорили додаткове фінансування на боротьбу з пандемією, позику на політику розвитку у сфері економічного відновлення та угоду щодо удосконалення вищої освіти в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з Регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі.

Під час зустрічі сторони обговорили додаткове фінансування на боротьбу з пандемією, позику на політику розвитку у сфері економічного відновлення, угоду щодо удосконалення вищої освіти в Україні та інші проєкти, які реалізуються за кредитні кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Марченко подякував представникам МБРР за підтримку, яку банк надає для України та наголосив на важливості участі Світового банку у процесі реформ, спрямованих на модернізацію національної економіки, зокрема підтримку системи соціального захисту, охорони здоров’я, а також підтримки розвитку транспортної галузі в України.

Читайте також: Мінфін спростив проведення транзитних операцій з фінансовими гарантіями

Станом на 1 квітня 2021 р. на стадії реалізації знаходиться 12 інвестиційних проєктів та 1 системний проєкт на суму 3 188,04 млн дол. США вибірка коштів за якими склала 1 751, 84 млн дол. США. Вибірка коштів за портфелем МБРР порівняно із іншими МФО є найбільшою. У порівнянні з 2017 роком вибірка коштів позик МБРР (106,33 млн дол. США) збільшилась у 6,5 раза та у 2020 році становила 693,55 млн дол. США.