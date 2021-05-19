Штати відклали заборону на торгівлю акціями компаній, пов’язаних з армією Китаю

Адміністрація Байдена надала інвесторам два додаткові тижні для операцій з цінними паперами низки компаній, пов’язаних зі збройними силами КНР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє міністерство фінансів США.

Зазначається, що інвестори повинні завершити свої транзакції до 11 червня - раніше крайнім терміном було визначено 27 травня.

Поки що Білий дім обмірковує різні аспекти своєї політики стосовно Китаю, у тому числі підходи, до яких вдавалася адміністрація Трампа, повідомляє The Hill.

Серед іншого, Трамп наклав заборону на інвестування в компанії, які уряд визнав пов’язаними зі збройними силами Китаю. Називають вісім таких компаній, серед них – виробник мобільних телефонів Xiaomi.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена сказав, що уряд, як і раніше, «глибоко стурбований потенційними інвестиціями США в компанії, пов’язані з китайськими збройними силами». За його словами, які наводить видання, двотижнева відстрочка дасть адміністрації змогу завершити «формування підходів для розв’язання структурних проблем» епохи правління Трампа.

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«Незабаром у нас буде більше інформації, і ми сповнені рішучості вирішити ці питання в найкоротші терміни», - додав він.

Нагадаємо, заборона американським інвесторам проводити операції з цінними паперами фірм, в управлінні якими безпосередньо чи непрямо беруть участь військові КНР, набула чинності 11 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Xiaomi подала позов до суду, в результаті чого Пентагон видалив її з чорного списку.