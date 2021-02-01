Xiaomi позивається до уряду США через санкції
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Сам позов був поданий до окружного суду США в окрузі Колумбія.
Зазначається, що на початку січня уряд адміністрації Дональда Трампа вніс компанію Xiaomi до чорного списку за її зв’язки з китайською армією.
Відтак запроваджені проти китайської компанії санкції обмежують американських інвесторів купувати акції Xiaomi.
Однак у компанії вважають ці обмеження «неконституційними», бо вони порушують 5-ту поправку до Конституції США, яка забезпечує особі, котра обвинувачується у скоєнні злочину, справедливе судове розслідування.
Як повідомляв Укрінформ, дев'ять китайських компаній потрапили до "чорного списку" США у зв'язку з імовірною причетністю до оборонної галузі КНР. У переліку опинилися компанія Xiaomi та виробник літаків Comac.
Компанія Xiaomi спростувала свій зв'язок з армією Китаю після введення санкцій проти компанії з боку Сполучених Штатів.
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