Xiaomi заперечує зв’язки з китайською армією
Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.
«Компанія підтверджує, що вона не є власністю, не контролюється та не пов’язана з армією Китаю», - повідомили у Xiaomi й додали, що робитимуть всі необхідні кроки для захисту своїх інтересів та інтересів акціонерів.
«Компанія дотримується законодавства та працює відповідно до законів та норм юрисдикцій, де веде діяльність», - наголосили у Xiaomi.
Наразі невідомо, чи переглядатиме нова адміністрація президента Джо Байдена всі санкції, які адміністрація Трампа запровадила проти китайських компанії.
Як повідомляв Укрінформ, дев'ять китайських компаній потрапили до "чорного списку" США у зв'язку з імовірною причетністю до оборонної галузі КНР. У переліку опинилися компанія Xiaomi та виробник літаків Comac.