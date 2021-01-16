Xiaomi заперечує зв’язки з китайською армією

Компанія Xiaomi спростувала свій зв'язок з армією Китаю після введення санкцій проти компанії з боку Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.

«Компанія підтверджує, що вона не є власністю, не контролюється та не пов’язана з армією Китаю», - повідомили у Xiaomi й додали, що робитимуть всі необхідні кроки для захисту своїх інтересів та інтересів акціонерів.

«Компанія дотримується законодавства та працює відповідно до законів та норм юрисдикцій, де веде діяльність», - наголосили у Xiaomi.

Наразі невідомо, чи переглядатиме нова адміністрація президента Джо Байдена всі санкції, які адміністрація Трампа запровадила проти китайських компанії.

Як повідомляв Укрінформ, дев'ять китайських компаній потрапили до "чорного списку" США у зв'язку з імовірною причетністю до оборонної галузі КНР. У переліку опинилися компанія Xiaomi та виробник літаків Comac.