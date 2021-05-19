В Україні реалізується замкнений цикл виробництва вертольотів - Таран

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що Україні реалізується черговий етап замкненого циклу виробництва вертольотів.

Як передає Укрінформ із посиланням на Міністерство оборони, про це Андрій Таран заявив під час спільної робочої поїздки з віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським до Запоріжжя на ПАТ “Мотор Січ”.

Таран привіз на “Мотор Січ” наказ про прийняття на постачання ЗСУ металевих лопатей несучого гвинта для вертольотів типу Мі-24.

“Освоєння технологій та розроблення металевих лопатей несучого гвинта вертольотів типу Мі-8 та Мі-24 є особливо важливим напрямом робіт, що виконуються ПАТ “Мотор Січ”. Такими технологіями володіють лічені країни. Зараз реалізується наступний етап освоєння замкненого циклу виробництва вертольотів в Україні, що дозволить уникнути залежності від Росії. Звільняємось від технологічної залежності від Російської Федерації - звільнимось і від окупації", – наголосив міністр.

Як зазначається, українському війську були урочисто передані три комплекти лопатей для Мі-24 виробництва "Мотор Січ". Міністерство оборони розраховує до 30-ї річниці Незалежності України отримати ще шість комплектів.

Окрім цього, під час спілкування зі ЗМІ Таран зауважив, що події в Ізраїлі показали актуальність системи протиракетної оборони. Міністр не виключив можливість придбання системи на кшталт ізраїльського "Залізного купола" для забезпечення протиракетного захисту нашої держави.

ПАТ “Мотор Січ” виконує контрактів за державним оборонним замовленням на суму понад 1,5 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до наказу Міністерства оборони, на озброєння Збройних Сил України прийнято безпілотний розвідувальний літаючий апарат "Лелека 100".

Фото: mil.gov.ua