«Мотор Січ» сертифікувала виробництво металевих лопатей для вертольотів

Керівник "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв заявив про те, що підприємство отримало сертифікат на виробництво лопатей несучого гвинта.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні надзвичайна подія в авіаційному житті України. Ми багато років говорили, що ми, "моторівці", створимо українські вертольоти. Ми наблизилися до цього, і сьогодні вертольоти, які стоять у нас на озброєнні, складаються із запорізьких моторів, запорізький редуктор, трансмісія, кабіна, і сьогодні ми освоїли - лопаті. Лопаті - це що тримає вертоліт", - сказав Богуслаєв.

Він також заявив про те, що запорізьке авіабудівне підприємство сертифікувало металеві лопаті, а до кінця року буде створено композитні лопаті.

Він передав сертифікат на право виробництва першому віцепрем'єр-міністру України - міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олегу Уруському.

"У грудні розпочався процес випробування лопатей, а сьогодні, через менше ніж пів року, міністр оборони отримав паспорти, а підприємство отримало сертифікацію на виробництво лопатей. Останнім часом навколо підприємства багато розмов. "Мотор Січ" було, є і буде стратегічним підприємством" , - зазначив Олег Уруський.

А також вручив міністру оборони України Андрію Тарану паспорти на три комплекти лопатей.

"Мотор Січ" сертифікувало виробництво металевих лопатей для вертольотів / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

"Ми отримали три паспорти. Я вважаю, що до 30-ї річниці Дня Незалежності України ми отримаємо ще шість комплектів. Ми сподіваємося, що мінімум буде ще 6 комплектів. Нам потрібно кілька десятків комплектів", - сказав Таран.

У свою чергу міністр оборони вручив копію наказу про прийняття металевих лопатей на озброєння.

Лопаті для вертольотів Мі-24 виробляли раніше тільки США, Росія і Китай.