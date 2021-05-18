«Мотор Січ» сертифікувала виробництво металевих лопатей для вертольотів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні надзвичайна подія в авіаційному житті України. Ми багато років говорили, що ми, "моторівці", створимо українські вертольоти. Ми наблизилися до цього, і сьогодні вертольоти, які стоять у нас на озброєнні, складаються із запорізьких моторів, запорізький редуктор, трансмісія, кабіна, і сьогодні ми освоїли - лопаті. Лопаті - це що тримає вертоліт", - сказав Богуслаєв.
Він також заявив про те, що запорізьке авіабудівне підприємство сертифікувало металеві лопаті, а до кінця року буде створено композитні лопаті.
Він передав сертифікат на право виробництва першому віцепрем'єр-міністру України - міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олегу Уруському.
"У грудні розпочався процес випробування лопатей, а сьогодні, через менше ніж пів року, міністр оборони отримав паспорти, а підприємство отримало сертифікацію на виробництво лопатей. Останнім часом навколо підприємства багато розмов. "Мотор Січ" було, є і буде стратегічним підприємством" , - зазначив Олег Уруський.
А також вручив міністру оборони України Андрію Тарану паспорти на три комплекти лопатей."Мотор Січ" сертифікувало виробництво металевих лопатей для вертольотів / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ
"Ми отримали три паспорти. Я вважаю, що до 30-ї річниці Дня Незалежності України ми отримаємо ще шість комплектів. Ми сподіваємося, що мінімум буде ще 6 комплектів. Нам потрібно кілька десятків комплектів", - сказав Таран.
У свою чергу міністр оборони вручив копію наказу про прийняття металевих лопатей на озброєння.
Лопаті для вертольотів Мі-24 виробляли раніше тільки США, Росія і Китай.