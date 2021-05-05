На «Мотор Січі» модернізували вертоліт для транспортної авіації

На «Мотор Січі» модернізували вертоліт для транспортної авіації

Фото
Укрінформ
Авіаційний парк бригади транспортної авіації отримав вертоліт Мі-8МСБ-В, який пройшов комплексний ремонт та модернізацію на запорізькому авіапідприємстві АТ «Мотор Січ».

Про це йдеться у повідомленні бригади транспортної авіації на сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Авіаційний парк вертолітної ескадрильї поповнив Мі-8МСБ-В, який пройшов комплексний ремонт та модернізацію на авіапідприємстві АТ "Мотор Січ". Окрім нових двигунів, вертоліт отримав й нове навігаційне і радіолокаційне обладнання та засоби зв'язку”, - йдеться у дописі.

Прибуття гелікоптера на аеродром привітали водяним салютом. Після проведення відповідних підготовчих робіт, борт буде повністю готовий до виконання завдань за призначенням та стане на бойове чергування.

Читайте також: Літак компанії «Мотор Січ» здійснив аварійну посадку у Києві

Як повідомляв Укрінформ, двигуни українського виробництва постачатимуть для турецького ударного гвинтокрила ATAK-2.

Фото: Бригада Транспортної Авіації / Фейсбук

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-