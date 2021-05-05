На «Мотор Січі» модернізували вертоліт для транспортної авіації

Авіаційний парк бригади транспортної авіації отримав вертоліт Мі-8МСБ-В, який пройшов комплексний ремонт та модернізацію на запорізькому авіапідприємстві АТ «Мотор Січ».

Про це йдеться у повідомленні бригади транспортної авіації на сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Авіаційний парк вертолітної ескадрильї поповнив Мі-8МСБ-В, який пройшов комплексний ремонт та модернізацію на авіапідприємстві АТ "Мотор Січ". Окрім нових двигунів, вертоліт отримав й нове навігаційне і радіолокаційне обладнання та засоби зв'язку”, - йдеться у дописі.

Прибуття гелікоптера на аеродром привітали водяним салютом. Після проведення відповідних підготовчих робіт, борт буде повністю готовий до виконання завдань за призначенням та стане на бойове чергування.

Як повідомляв Укрінформ, двигуни українського виробництва постачатимуть для турецького ударного гвинтокрила ATAK-2.

Фото: Бригада Транспортної Авіації / Фейсбук