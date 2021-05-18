У переробку сої та виробництво кормів в Україні інвестують $20 мільйонів

Інвестиційний фонд Diligent Capital Partners (DCP) та нідерландський банк розвитку FMO уклали угоду про інвестицію 20 млн дол. в українську компанію Edinstvo Group для будівництва заводу з переробки сої, розширення потужностей із виробництва кормових добавок та встановлення додаткових ліній з виробництва фасованого комбікорму.

Про це йшлося в Укрінформі під час пресконференції «Іноземні інвестиції в український аграрний бізнес: історія успіху Edinstvo Group та DCP й FMO».

Як зазначив співкеруючий партнер Diligent Capital Partners Даниїл Пасько, рішення укласти угоду про інвестиції 20 млн дол. у компанію Edinstvo Group було ухвалено тому, що Україна є одним з найкращих регіонів світу для харчового виробництва, країною, яка має високу конкурентну привабливість на глобальному ринку.

Пасько додав, що угода про інвестиції у будівництво заводу з виробництва комбікормів є довгостроковою.

«Особливо цінним є укладання угоди на етапі початку земельної реформи, яка буде однозначним стимулом для розвитку аграрного сектору України. Група компаній Edinstvo Group шукала не просто фінансового інвестора, ми шукали партнерів з корпоративним досвідом та щирим бажанням розвивати український аграрний сектор», – підкреслив співзасновник Edinstvo Group Сергій Семеняченко.

За словами міністра аграрної політики України Романа Лещенка, міністерство як державна інституція і він особисто будуть усіляко підтримувати такі проєкти, що «інвестують у виробництво, а не просто у щорічний збір урожаю», дають можливість працювати на перспективу, якісно планувати державні видатки, затрати на роки вперед.

«Для Мінагрополітики важливо, щоб в Україну йшли якісні інвестиції, які будуть привносити передові технології. Наша держава зацікавлена в залученні в економіку інвестицій, які допоможуть взаємовигідно співпрацювати в агропромисловому комплексі», - наголосив Лещенко.

На його переконання, сьогоднішні інвестиції у збільшення потужностей для переробки сої, випуску кормових добавок, комбікорму, "чітко свідчать" про довіру інвесторів до зростання агросектору загалом і до тваринницької галузі зокрема.

Компанія Edinstvo Group - провідний український виробник кормів для промислових клієнтів, фасованих комбікормів, преміксів, концентратів та кормових добавок, соняшникової олії та яєць. На ринку працює з 1989 року. Центральний офіс розташований у Полтаві, промислові потужності - у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Хмельницькій областях.