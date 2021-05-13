Розвиток інвестклімату в Україні є одним із ключових пріоритетів – Мінекономіки

Розвиток інвестиційного клімату в Україні залишається одним із ключових пріоритетів, а для підвищення інвестиційної привабливості держави здійснюється низка складних реформ.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олександр Романішин на конференції «Україна у Вашингтоні і поза її межами. Підтримка інвесторів та стимулювання інвестицій в Україні», повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Розвиток інвестиційного клімату в Україні був і залишається одним із ключових пріоритетів… Підвищення інвестиційної привабливості держави – це системна багаторівнева робота, в рамках якої здійснюється низка складних, але вкрай необхідних реформ. Це включає земельну реформу та проведення прозорої малої та великої приватизації, а також забезпечення верховенства права», - зазначив Романішин.

Він нагадав, що у грудні 2020 року був ухвалений закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні» або про так звану «інвестиційну няню», відповідно до якого передбачається низка стимулів для великих інвестиційних проєктів. Зокрема, податкові пільги, спрощене надання землі, необхідної для інвестиційного проєкту, будівництво/реконструкція суміжної інфраструктури за рахунок державного або місцевих бюджетів, консолідація гарантій інвесторів шляхом укладення прямої угоди з урядом України на 15 років. У свою чергу інвестор має забезпечити інвестиції на суму понад 20 млн євро, створення нових робочих місць та гідну зарплату працівникам.

«Усі наслідки очевидні – приплив інвестицій, регіональний розвиток, зайнятість, підвищення рівня життя», - наголосив Романішин.

Він також повідомив, що незабаром уряд України ухвалить низку підзаконних актів з метою забезпечення повного застосування Закону про «інвестнянь». Зокрема, будуть затверджені вимоги щодо змісту техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Так, ТЕО повинне буде містити інформацію про результати аналізу соціально-економічних показників проєкту та оцінку його соціального ефекту; оцінку технічної доцільності проєкту та опис технічних рішень; опис ринкового середовища; фінансовий аналіз проєкту; опис форм та загальний обсяг державної підтримки; результати аналізу екологічних аспектів проєкту; виявлені проєктні ризики, їх оцінку, а також визначення форми управління такими ризиками; термін та етапи реалізації проєкту.

Також урядом будуть затверджені вимоги до фінансової спроможності претендентів на реалізацію інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, які встановлюють обов'язкові критерії фінансової спроможності заявника, зокрема: критерій достатності капіталу; критерій достатності чистого операційного грошового потоку; критерій наявності джерел фінансування для покриття значних інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня 2020 року, Верховна Рада ухвалила у другому читанні ініційований Президентом України законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями». За це рішення проголосувало 252 народних депутата.