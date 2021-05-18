Нафта дорожчає на оптимізмі відновлення економік США та Європи
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $69,67 за барель, що на 0,30% вище ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на червень на торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на 0,33% - до $66,50 за барель, що вище підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $69,46 та $66,28 відповідно.
Перспективи відновлення споживання палива в таких регіонах, як США, Китай та країни Європи, нівелюють побоювання, пов'язані з впливом поглиблення кризи COVID-19 в Індії та спалаху захворюваності в Сінгапурі й на Тайвані.
У США з 19 травня штат Нью-Йорк більше не вимагатиме носіння масок у більшості громадських місць для людей, повністю вакцинованих від COVID-19. Інші регіони країни також відкривають свої економіки.
Британська економіка знову відкрилася, надавши 65 млн осіб певну свободу після 4-місячної ізоляції від COVID-19. Зі збільшенням кількості вакцинацій Іспанія та Франція послабили карантинні обмеження, а Португалія та Нідерланди дозволили поїздки напередодні курортного сезону.
В Азії, навпаки, Сінгапур повідомив про найвищу кількість місцевих інфекцій за кілька місяців, а на Тайвані спостерігався сплеск випадків зараження. Обидві країни відновили заходи ізоляції.
За попередніми даними, опублікованими в понеділок, в Індії, яка найбільше постраждала від пандемії, внутрішні продажі бензину та дизельного палива державними нафтопереробними підприємствами в першій половині травня впали на 1/5 порівняно з попереднім місяцем, оскільки карантинні заходи вдарили по промисловій діяльності та споживанню.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 69,70 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 69,58 долара за барель, що на 12 центів вище рівня закриття торгів ($69,46).