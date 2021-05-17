В Укрзалізниці розповіли про арештовані рахунки і мільярдні борги

Укрзалізниця врегульовує ситуацію з арештом рахунків за борги, і деякі рахунки вже розблоковані.

Про це в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик повідомив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», передає Укрінформ.

«Ситуація дійсно серйозна, проте ми зараз її врегульовуємо. Деякі рахунки вже розблоковані», - повідомив очільник УЗ.

За словами Юрика, арешт певних коштів на рахунках відбувся в рамках спроби стягнути борг, який запозичався УЗ у 2011-12 роках в російського Промінвестбанку.

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«У лютому 2019 року цей банк відступив наш борг міжнародній небанківській установі. УЗ не була стороною цієї угоди, і тому очевидно компанія не може відповідати за юридичні ризики, які були закладені в цій угоді. Нині тривають судові процеси щодо підтвердження дійсності цієї переуступки, існують чинні рішення судів, що забороняють стягувати цей борг до моменту підтвердження належності нового кредитора, і як тільки ці процеси добіжать свого логічного кінця, ми зможемо фіналізувати угоду з реструктуризації зазначеної заборгованості», - поінформував в.о. голови правління Укрзалізниці.

Він зазначив, що УЗ, будучи учасником міжнародних ринків капіталів, з усією відповідальністю ставиться до своїх боргових зобов‘язань і всі взяті боргові зобов‘язання виконує повною мірою.

Відповідаючи на питання щодо боргового навантаження на Укрзалізницю, зокрема щодо того, скільки загалом винна компанія, і в УЗ планують розраховуватися із кредиторами, Юрик розповів, що загальний кредитний портфель компанії становить близько 37 млрд грн.

«Більшість запозичень, які складають цю суму, були здійснені у 2010-2012 роках перед Євро-2012 під високі відсотки. Наразі компанія докладає зусилля, щоб рефінансувати цей борг під нижчі ставки. Власне, рефінансування боргових зобов’язань, а також згенерований вільний грошовий потік від операцій компанії та є джерелами, за рахунок яких компанія розраховуватиметься за кредити, взяті у минулі роки. Кожна боргова лінія має свій графік погашення від одного до 7 років. Тому основна задача полягає у плануванні майбутніх періодів», - зазначив Іван Юрик.

Як повідомлялося, Юрик поінформував, що Укрзалізниця за квітень 2021 року отримала 35 млн грн прибутку, і що це перший за 12 місяців позитивний фінансовий результат.