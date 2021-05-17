Укрзалізниця сплатила майже ₴18,3 мільйона штрафу – АМКУ

АТ «Укрзалізниця» сплатило накладений Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штраф у розмірі 18,28 млн грн та припинило стягувати окрему плату за обслуговування вантажів на малодіяльних станціях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Підкреслюється, що компанія сплатила у повному розмірі накладений комітетом штраф та повідомила про припинення дії «Порядку визначення «малодіяльних станцій» та стягування додаткової плати за обслуговування вантажів на них.

В АМКУ зазначають, що Укрзалізниця оскаржила рішення комітету у суді, однак Господарський суд міста Києва у задоволенні позовних вимог відмовив повністю. Наразі триває апеляційне провадження.

Під час розслідування АМКУ встановив, що займаючи у 2018-2020 роках монопольне становище на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом у межах країни, Укрзалізниця розробила та запровадила так званий «Порядок проведення рейтинг-аналізу діяльності вантажних станцій». Він визначав критерії включення/виключення вантажних станцій до/з переліку малодіяльних. Порядок проведення цього рейтинг-аналізу і термін «малодіяльна вантажна станція» компанія запровадила самостійно.

На основі створеного переліку станцій Укрзалізниця одноосібно, без прохання вантажовласників та без визначення з ними методів погодження тарифу, ініціювала підписання зі своїми клієнтами додаткових угод до договорів про надання послуг з перевезення вантажів на малодіяльних станціях. Підписання цієї угоди було безальтернативною умовою надання клієнтам залізниці послуг з перевезень.

Такі дії Укрзалізниці, наголошують в АМКУ, створювали для суб’єктів господарювання нерівні умови отримання послуги, оскільки клієнти, які користувалися так званими малодіяльними станціями, сплачували більшу вартість за обслуговування вантажів, порівняно з тими клієнтами, які цими станціями не користувалися. Згідно з даними компанії, підвищену оплату за обслуговування малодіяльних станцій вона стягувала з 9 січня 2019 року до 3 вересня 2020 року.

В комітеті наголошують, що цю послугу неможливо було б запровадити за умов існування значної конкуренції на ринку. У протилежному випадку суб’єкти господарювання мали б змогу відмовитись від підписання додаткової угоди, адже це призводило до суттєвого збільшення їхніх витрат.

Проведений АМКУ аналіз собівартості послуги з обслуговування малодіяльних станцій засвідчив, що вона є економічно необґрунтованою. Відтак відомство встановило, що запровадження Укрзалізницею такої послуги призвело до ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи споживачів та зобов’язав товариство припинити порушення.

Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет у серпні 2020 року визнав визначення малодіяльних вантажних станцій і запровадження окремого тарифу на навантаження та відправлення з них вантажів зловживанням монопольним становищем з боку АТ "Укрзалізниця".