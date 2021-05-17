Ринок небанківських фінпослуг поповнився чотирма учасниками – НБУ

Ринок небанківських фінансових послуг поповнили дві фінансові компанії, один лізингодавець та один страховий брокер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Такі рішення комітет Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 14 травня 2021 року. Національний банк України вніс двох нових учасників – ТОВ “ФК “ІС-Фінанс” та ТОВ “Іннова Фінанс” – до Державного реєстру фінансових установ. Одну компанію – ТОВ “УКР-Транс-Кепітал” – внесено до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Ще одну установу – ТОВ “Амідрі” – НБУ вніс до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

Обидві фінкомпанії отримали ліцензії на надання фінансових послуг. ТОВ “ФК “ІС-Фінанс” отримало одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. ТОВ “Іннова Фінанс” отримало три ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу, на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання послуг з факторингу. ТОВ “УКР-Транс-Кепітал” наразі ще не має ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.