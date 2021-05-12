Дві компанії поповнили небанківський ринок фінпослуг – НБУ

Національний банк України уніс до Державного реєстру фінансових установ двох нових учасників ринку, водночас три установи отримали ліцензії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 7 травня 2021 року ухвалив рішення внести до Державного реєстру фінансових установ ТОВ "ФК "ПЕЙФАСТ" та ТОВ "САФРА ФІНАНС".

Зазначається, що обидві установи отримали по три ліцензії на надання фінансових послуг – на надання послуг з фінансового лізингу, на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання послуг з факторингу.

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Крім того, ПРАТ "СТ "ГАРАНТІЯ" отримало дві нові ліцензії на такі види страхування: обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; обов’язкове страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.