Небанківський ринок фінпослуг поповнили три компанії

Національний банк України уніс до Державного реєстру фінансових установ трьох нових учасників ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 30 квітня 2021 року ухвалив рішення внести до Державного реєстру фінансових установ: ТОВ "ФК "МАЙНФОРТ", ТОВ "ФК "ГАРАНТ МАРКЕТ" та ТОВ "СЕЛФІ КРЕДИТ".

Зазначається, що всі установи отримали ліцензії на надання фінансових послуг:

ТОВ "ФК "МАЙНФОРТ" отримало три ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу, на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання послуг з факторингу;

ТОВ "ФК "ГАРАНТ МАРКЕТ" отримало чотири ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу, на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з факторингу, а також на надання гарантій;

ТОВ "СЕЛФІ КРЕДИТ" отримало одну ліцензію – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.