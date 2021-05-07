Небанківський ринок фінпослуг поповнили три компанії

Небанківський ринок фінпослуг поповнили три компанії

Укрінформ
Національний банк України уніс до Державного реєстру фінансових установ трьох нових учасників ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 30 квітня 2021 року ухвалив рішення внести до Державного реєстру фінансових установ: ТОВ "ФК "МАЙНФОРТ", ТОВ "ФК "ГАРАНТ МАРКЕТ" та ТОВ "СЕЛФІ КРЕДИТ".

Зазначається, що всі установи отримали ліцензії на надання фінансових послуг:

ТОВ "ФК "МАЙНФОРТ" отримало три ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу, на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, а також на надання послуг з факторингу;

ТОВ "ФК "ГАРАНТ МАРКЕТ" отримало чотири ліцензії – на надання послуг з фінансового лізингу, на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, на надання послуг з факторингу, а також на надання гарантій;

ТОВ "СЕЛФІ КРЕДИТ" отримало одну ліцензію – на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.

Читайте також: НБУ виключив дев’ять компаній із реєстру фінустанов

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-