ДФС спростовує інформацію про нібито участь її співробітників у масовій бійці зі стріляниною

Державна фіскальна служба України спростовує інформацію про нібито участь співробітників ДФС у масовій бійці зі стріляниною та закликає деяких депутатів не поширювати неправдиву інформацію.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ДФС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, ДФС спростовує повідомлення в соцмережах членів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова і Ольги Василевської-Смаглюк про те, що співробітники ДФС нібито стали учасниками бійки зі стріляниною в ніч на 15 травня в клубі “Культ” на Позняках у Києві.

Як зазначається у повідомленні ДФС, "починаючи з 15 травня 2021 року, ряд ЗМІ, телеграм-канали та інші, а також посадові особи почали поширювати інформацію про те, що нібито до подій, які відбулися у місті Києві 15.05.2021 року по вул. Ревуцького, 15, причетні співробітники ДФС керівної ланки. Державна фіскальна служба офіційно спростовує цю інформацію".

"Шановні народні депутати https://t.me/vasylevska96, https://t.me/pravkakholodova, прохання не публікувати неправдиві повідомлення, та не звинувачувати службових осіб, не маючи достовірної інформації від офіційних джерел", - йдеться у повідомленні ДФС.

Також ДФС закликає журналістів та громадян перевіряти правдивість інформації перед публікацією її в інтернет-мережі.

Як повідомлялося, 15 травня в розташованому на вулиці Ревуцького на столичному житловому масиві Позняки нічному клубі "Культ" сталася масова бійка зі стріляниною, в ході якої був поранений охоронець закладу. Поліція затримала учасників події, вилучивши зброю, боєприпаси і великі суми готівки. Дарницьке управління Нацполіціі продовжує слідчі дії щодо цього інциденту.