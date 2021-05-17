Разумков наполягає на швидкому вирішенні проблеми з пальним

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає за необхідне швидко вирішити проблему щодо забезпечення громадян пальним.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я впевнений, всі бачили, що відбувається сьогодні на АЗС... Я думаю, що це питання необхідно абсолютно швидко вирішити і не створювати вкотре проблеми з таким забезпеченням українських громадян”, - наголосив Разумков, звертаючись до профільного міністра.

Він також звернувся до голови Комітету з питань економічного розвитку з проханням дати оцінку ситуації.

“Будь ласка, на рівні комітету опрацюйте цю ситуацію, дайте свою оцінку, що відбувається, чому це так, чому знову ми стикаємося з цією проблемою фактично "з коліс". Я думаю, що ми повинні бути більш прогнозованими. І прошу таку позицію донести і до Кабінету Міністрів”, - заявив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою запровадив граничні торгівельні надбавки (націнки) на паливо на період дії карантину. Продавці палива мають враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни на пальне, що реалізується через мережу АЗС.