Польській PGNiG дозволили купити контрольний пакет української газовидобувної компанії

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на придбання контрольного пакету акцій компанії “Карпатигазвидобування”, яка є власністю українсько-американської компанії "Енергетичні ресурси України" (ERU).

Про це повідомив Антимонопольний комітет України, передає Укрінформ.

“Надано дозвіл компанії «Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.» (м. Варшава, Польща) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатгазвидобування» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства”,- йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, PGNiG та ERU у грудні 2019 року підписали угоду про співпрацю щодо розвідки і видобутку газу в західній Україні, поблизу кордону з Польщею. У польській компанії тоді заявляли, що мають відповідний досвід і ноу-хау для видобутку газу в цьому регіоні.

Торік PGNiG продала в Україну 1,2 млрд куб газу, а в першому кварталі цього року 210 млн куб газу.