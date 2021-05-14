Польській PGNiG дозволили купити контрольний пакет української газовидобувної компанії

Польській PGNiG дозволили купити контрольний пакет української газовидобувної компанії

Укрінформ
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на придбання контрольного пакету акцій компанії “Карпатигазвидобування”, яка є власністю українсько-американської компанії "Енергетичні ресурси України" (ERU).

Про це повідомив Антимонопольний комітет України, передає Укрінформ.

“Надано дозвіл компанії «Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.» (м. Варшава, Польща) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатгазвидобування» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства”,- йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, PGNiG та ERU у грудні 2019 року підписали угоду про співпрацю щодо розвідки і видобутку газу в західній Україні, поблизу кордону з Польщею. У польській компанії тоді заявляли, що мають відповідний досвід і ноу-хау для видобутку газу в цьому регіоні.

Торік PGNiG продала в Україну 1,2 млрд куб газу, а в першому кварталі цього року 210 млн куб газу.

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