За І квартал експорт українських товарів збільшився на 12%

За січень-березень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року імпорт товарів збільшився на 11,0%, до 15,02 млрд дол., експорт – на 12,0%, до 13,71 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт товарів з України за січень-березень 2021 року становив 13,71 млрд дол., що на 12,0% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Імпорт товарів в Україну за вказаний період становив 15,02 млрд дол., на 11,0% більше проти січня-березня 2020 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України було від’ємним і становило 1,3 млрд дол. (за січень-березень 2020 року цей показник також був негативним і становив майже 1,3 млрд дол.). Зовнішньоторговельні операції у І кварталі 2021 року проводились із партнерами із 208 країни світу.

Найбільше товарів за січень-березень 2021 року Україна експортувала до Китаю (на 1,94 млрд дол.; на 56,7% більше, ніж за січень-березень 2020 року), Польщі (на 1,06 млрд дол.; на 26,8% більше) та Туреччини (на 879,4 млн дол.; на 31,0% більше).

Більш за все у січні-березні 2021 року Україна продала на зовнішніх ринках чорних металів (на 2,66 млрд дол.; на 29,4% більше, ніж за січень-березень 2020 року); зернових (на 2,16 млрд дол.; на 17,6% менше); жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 1,58 млрд дол.; на 9,8% більше).

Найбільше товарів за січень-березень 2021 року Україна імпортувала з Китаю (на 2,27 млрд дол.; на 18,4% більше, ніж за аналогічний період 2020 року); Німеччини (на 1,27 млрд дол.; на 13,3% менше) та Російської Федерації (на 1,16 млрд дол.; на 3,5% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за січень-березень 2021 року були: машини, обладнання та механізми (на 2,88 млрд дол.; на 12,1% більше, ніж за січень-березень 2020 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 2,57 млрд дол.; на 7,1% більше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 2,11 млрд дол.; на 4,5% більше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2020 рік порівняно із 2019 роком імпорт товарів скоротився на 11,0%, до 54,10 млрд дол., експорт – на 1,7%, до 49,21 млрд дол.