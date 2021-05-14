Дипломати в 21 країні допоможуть «експортувати» українські ІТ-послуги
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитро Сенік під час онлайн-наради за участі представників ІТ галузі та закордонних дипломатичних установ України, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.
«Від початку йшлося про 14 країн, але пізніше ми отримали пропозиції від наших посольств, які просили включити їх до проєкту просування українського ІТ сектору у світі», – зазначив Сенік.
Пріоритетними експортними ринками для українських IT-компаній визначено Австрію, Велику Британію, Данію, Естонію, Ізраїль, Індію, Іспанію, Канаду, Республіку Корея, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Португалію, Сінгапур, США, Фінляндію, Францію, Швейцарію, Швецію, Узбекистан та Японію.
Дипломатичні представництва України в цих державах надаватимуть українським IT-компаніям сприяння в налагодженні контактів з потенційними замовниками як з державного, так і приватного сектору.
МЗС також планує організувати низку спеціалізованих місій українських ІТ-компаній до країн, які входять до проєкту, щойно дозволятимуть карантинні обмеження.
Асоціація “IT Ukraine” – це найбільше профільне об’єднання українських сервісних та продуктових компаній різного масштабу в Україні. Станом на травень 2021 року Асоціація представляє інтереси 65 компаній та 52 000+ ІТ-спеціалістів.