Дипломати в 21 країні допоможуть «експортувати» українські ІТ-послуги

Міністерство закордонних справ України у партнерстві з Асоціацією “IT Ukraine” розширило дію проєкту “IT Export Boost”, спрямованого на просування експорту IT послуг українських компаній, до 21 країни.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитро Сенік під час онлайн-наради за участі представників ІТ галузі та закордонних дипломатичних установ України, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

«Від початку йшлося про 14 країн, але пізніше ми отримали пропозиції від наших посольств, які просили включити їх до проєкту просування українського ІТ сектору у світі», – зазначив Сенік.

Пріоритетними експортними ринками для українських IT-компаній визначено Австрію, Велику Британію, Данію, Естонію, Ізраїль, Індію, Іспанію, Канаду, Республіку Корея, Нідерланди, Німеччину, Норвегію, Португалію, Сінгапур, США, Фінляндію, Францію, Швейцарію, Швецію, Узбекистан та Японію.

Дипломатичні представництва України в цих державах надаватимуть українським IT-компаніям сприяння в налагодженні контактів з потенційними замовниками як з державного, так і приватного сектору.

МЗС також планує організувати низку спеціалізованих місій українських ІТ-компаній до країн, які входять до проєкту, щойно дозволятимуть карантинні обмеження.

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Асоціація “IT Ukraine” – це найбільше профільне об’єднання українських сервісних та продуктових компаній різного масштабу в Україні. Станом на травень 2021 року Асоціація представляє інтереси 65 компаній та 52 000+ ІТ-спеціалістів.