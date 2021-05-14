В Україні варто створити фонд продовольчої безпеки - експерт

Через недоступність повноцінного харчування для багатьох людей в Україні слід створити фонд продовольчої безпеки населення на кшталт колишнього держрезерву.

Таку думку висловив член президії Ради з екологічної безпеки України Михайло Костинський на пресконференції в Укрінформі на тему: «Екологічний потенціал, здоров’я нації та продовольча безпека: виклики екологічного розвитку України».

«В Україні треба створити фонд продовольчої безпеки населення. На сьогодні через неповноцінне харчування недоїдає 8 млн людей, а 1,5 млн - на порозі голоду. В середньому українці витрачають на їжу 53% свого бюджету, тоді як європейці витрачають на харчування лише 13%», - наголосив Костинський.

Він вважає недоступність повноцінного харчування для багатьох українців питанням продовольчої безпеки держави.

«Ми можемо зайти в будь-який маркет і там є все - 20-30 сортів ковбаси, сирів, риба, кондитерка. Але наскільки це доступно населенню? А саме доступність - це ще один рівень безпеки продовольчої. Для порівняння – середня добова норма європейців у кілокалоріях – 3,5 тис. ккал., у американців – до 3,9 тис. ккал., Україна мала цей показник у 91-му році – 3700 ккал., сьогодні ж у середньому – 2600 ккал. А прожитковий мінімум – 2500 ккал., а далі – голод. Тобто, вся країна в середньому по забезпеченості калорійністю перебуває на порозі голоду», - заявив Костинський.

Він пропонує створити фонд продовольчої безпеки населення на кшталт колишнього держрезерву.

«В радянській Україні були державні фонди, коли люди чи регіон потрапляють у біду, а особливо, коли неврожай. Був держрезерв, який працював також і в аграрному секторі. Вирішувалося, чого і скільки треба виробити й закупити в цей резерв, в якому були і тушонка, і морожене м’ясо, і зерно, і цукор. Сьогодні такого поняття, як держрезерв, немає», - зазначив Костинський.

Він вважає таку модель дієвою у кризових ситуаціях.

«Ми проїдаємо кредити й бюджет, бо в нас немає працюючого продуктивного віку. До 7 млн українців, які працюють за кордоном, - це люди, які не створюють жодних фондів і відрахувань. Якби це було створено, можна було б за рахунок бюджету безкоштовно харчувати дітей у школах двічі на день, забезпечити повноцінним харчуванням і лікарні, і в’язниці, і армію тощо», - наголосив Костинський.

Захід було організовано проєктом «Час перших» і громадянською організацією «Живу в гармонії» в рамках підготовки до III міжнародного екологічного форуму Eco Ukraine.