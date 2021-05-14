В Україні збільшилося виробництво металургічної продукції

За січень-квітень 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виробництво чавуну в Україні збільшилося на 9,0%, сталі – на 7,2%, металопрокату – на 7,0%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє об’єднання підприємств «Укрметалургпром».

Згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за січень-квітень 2021 року в Україні було вироблено 7,07 млн тонн чавуну (на 9,0% більше, ніж за аналогічний період 2020 року); 7,14 млн тонн сталі (на 7,2% більше); 6,39 млн тонн металопрокату (на 7,0% більше).

Станом на 13 травня 2021 року з основних діючих виробничих потужностей в експлуатації знаходилися: 17 з 21 доменних печей, 7 з 8 мартенівських печей, 12 з 16 конвертерів, 5 з 15 електропечей та 15 з 17 машин безперервного лиття заготівки.

Забезпечення підприємств залізорудною сировиною (ЗРС) у січні-квітні 2021 року здійснювалось відповідно до потреби металургійного виробництва. Імпорту ЗРС не було. Експорт залізорудної сировини за вказаний період становив 14,21 млн тонн (на 8,0% менше, ніж за 4 місяці 2020 року).

За січень-квітень 2021 року на українські коксохімічні підприємства було поставлено 4,40 млн тонн вугілля для коксування (на 1,4% більше, ніж за аналогічний період 2020 року), з яких 1,27 млн тонн – українського походження і 3,13 млн тонн – імпортного.

Загальний обсяг коксу, який закупили українські металурги за вказаний період, становить 2,725 млн тонн (на 1,3 % більше, ніж за січень-квітень 2020 року): 2,683 млн тонн українського походження; 0,042 млн тонн – імпортного.

Також за чотири місяці 2021 року було заготовлено 1,12 млн тонн металобрухту (на 30,1% більше, ніж за аналогічний період 2020 року). Експорт металобрухту за вказаний період становив 87 тис. тонн (у 7,5 раза більше).

За січень-квітень 2021 року вітчизняна металургія спожила близько 650 млн кубометрів природного газу (на 8,3% більше, ніж за аналогічний період 2020 року) і 3,76 млрд кВт-год. електроенергії (на 3,9% більше).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за 2020 рік у порівнянні із 2019 роком виробництво чавуну в Україні збільшилося на 0,7% (до 18,59 млн тонн); металопрокату – на 1,2% (до 18,43 млн тонн); виробництво сталі зменшилося на 1,1%, до 20,62 млн тонн.