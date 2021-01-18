Торік в Україні збільшилося виробництво чавуну та металопрокату

За 2020 рік у порівнянні із 2019 роком виробництво чавуну в Україні збільшилося на 0,7%, до 18,59 млн тонн; металопрокату – на 1,2%, до 18,43 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє об’єднання підприємств «Укрметалургпром».

За даними ОП «Укрметалургпром», за 2020 рік в Україні було вироблено 20,42 млн тонн чавуну (на 1,8% більше, ніж за 2019 рік); 20,62 млн тонн сталі (на 1,1% менше); 18,43 млн тонн металопрокату (на 1,2% більше).

Забезпечення підприємств залізорудною сировиною (ЗРС) за 2020 рік здійснювалось відповідно до потреби металургійного виробництва. Імпорту ЗРС не було. Експорт залізорудної сировини за минулий рік становив 46,23 млн тонн (на 16% більше, ніж за 2019 рік).

За 2020 рік на українські коксохімічні підприємства було поставлено 13,29 млн тонн вугілля для коксування (на 3,9% менше, ніж за 2019 рік), з яких 3,62 млн тонн – українського походження і 9,67 млн тонн – імпортного. Загальний обсяг коксу, який закупили українські металурги у минулому році, становить 8,18 млн тонн (на 7,3% менше, ніж за 2019 рік): 8,03 млн тонн українського походження; 0,15 млн тонн – імпортного.

Також за 2020 рік було заготовлено 2,93 млн тонн металобрухту (на 4% менше, ніж за 2019 рік). Експорт металобрухту у 2020 році становив 36 тис. тонн (на 14,9% менше).

За минулий рік вітчизняна металургія спожила близько 1,88 млрд кубометрів природного газу (на 4,4% більше, ніж за 2019 рік) і близько 11,10 млрд кВт-год. електроенергії (на 0,6% менше).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за 2019 рік в Україні було вироблено 20,06 млн тонн чавуну (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік); 20,85 млн тонн сталі (на 1,2% менше); 18,20 млн тонн прокату (на 0,9% менше).