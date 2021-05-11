У квітні кількість небанківських фінустанов значно зменшилася - НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні 2021 року зменшилася з 2002 учасників (станом на 31 березня) до 1971 (станом на 30 квітня). Таке значне зменшення пов’язане з примусовим виключенням 28 учасників ринку, в яких не було жодних ліцензій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Національний банк у квітні 2021 року прийняв рішення про виключення із Державного реєстру фінансових установ чотирьох ломбардів, вісімнадцятьох фінансових компаній, п’яти кредитних спілок, шістнадцятьох страхових компаній та двох страхових брокерів. Зокрема, 28 компаній з них були виключені, адже не мали жодної чинної ліцензії. Крім того, в квітні скасовано реєстрацію внутрішньобанківської платіжної системи «Гроші блискавкою», платіжною організацією якої був АТ «Кредобанк».

Також у квітні Нацбанк зареєстрував 12 нових фінансових компаній та двох лізингових компаній.

Наразі небанківський ринок складається зі 173 ризикових [(non-life) (було 188)] та 19 лайфових [(страхування життя) (було 20)] страховиків, 288 ломбардів (було 292), 311 кредитних спілок (було 316), 146 лізингових компаній (було 144), 971 фінансової компанії (було 977), 63 страхових брокерів (було 65). На платіжному ринку працює 37 платіжних систем, створених резидентами, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

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У квітні до Національного банку надійшло 537 запитів від учасників ринку. Найбільша кількість запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців – 450. Кількість запитів щодо кредитних спілок становила 27 та страховиків – 60.

У квітні кількість запитів на анулювання ліцензій збільшилася на 54%, якщо порівняти з березнем.

Водночас було видано майже удвічі більше нових ліцензій, ніж у березні. Також у квітні до реєстрів було включено на 5 компаній більше ніж минулого місяця.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 31 грудня 2020 року в Україні здійснювали діяльність 2065 учасників ринку небанківських фінпослуг.

Як відомо, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.