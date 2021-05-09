«Карантинні» 8 тисяч: коли завершать прийом заявок через березневий локдаун

Україна у рамках виплат 8 тисяч гривень “карантинної” допомоги підприємцям вже направила 600 мільйонів гривень.

Про це у Фейсбуці поінформував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

“Продовжуються виплати 8 тисяч гривень "карантинної" допомоги від держави. Цього тижня черговий транш був спрямований для виплати коштів найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям, чия діяльність була призупинена в «червоних» зонах. Загалом на ці потреби держава направила вже 600 млн грн”, - поінформував Шмигаль.

За його словами, прийом таких заявок продовжується, і отримати допомогу від держави можна упродовж 30 днів із дня запровадження «червоної» зони в регіоні. А якщо область була віднесена до «червоної» зони упродовж лютого-березня, то звернутися по фінансову допомогу можна через портал або застосунок Дія до 19 травня, зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підприємці вже подали більше 300 тисяч заявок на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень.