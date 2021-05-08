Шахтарям перерахували 237 мільйонів зарплатних боргів

На рахунки вуглевидобувних підприємств перераховано понад 237 млн грн для погашення заборгованості із заробітної плати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міненерго.

“Сьогодні на рахунки вуглевидобувних підприємств було перераховано 237,3 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міненерго звернулося до Мінфіну стосовно внесення зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на 2021 рік "шляхом наближення бюджетних асигнувань за програмою КПКВК 2401590 "Реструктуризація вугільної галузі" на квітень в обсязі 836,5 млн грн з жовтня-грудня 2021 року".

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Як повідомляв Укрінформ, Профспілка працівників вугільної промисловості заявила, що робітникам державних вугледобувних підприємств заборгували понад 1,5 млрд грн, в тому числі з початку року - 1,046 млрд грн.