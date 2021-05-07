Інформація про товар має надаватися державною мовою - споживслужба

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зауважує, що відповідно до статті 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» інформація про товари та послуги на території України має надаватися державною мовою.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

«З 16 січня цього року в Україні набула чинності стаття 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», в якій зазначено, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Відтак, інформація про товари та послуги на території України має надаватися українською», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, усі виробники, а також виконавці та продавці, зобов’язані надавати споживачам інформацію про свої товари, роботи чи послуги державною мовою. Українською має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. Однак, не всі підприємці дотримуються мовного закону під час роботи.

Наголошується, що у разі порушення прав на отримання інформації українською мовою можна звернутися до управління захисту споживачів. Зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження свідків тощо), обов’язково мати інформацію про дані суб’єкта господарювання (назву, адресу), дату порушення, ім’я працівника. Заповнити форму скарги та надіслати її на зазначену електронну адресу.

У ході планових перевірок суб’єктів господарювання та у разі скарги споживача перевіряється застосування статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», а саме: надання споживачеві інформації згідно із законодавством про мови. Посадові особи Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області мають право контролювати надання споживачеві інформації до продукції у супровідній документації, на етикетці, у маркуванні чи іншим доступним способом у наочній формі, згідно законодавством про мови, у сфері захисту споживачів.

Контроль мовленнєвого спілкування, мовних особливостей чи відмінностей працівників суб’єктів господарювання не передбачений Законом України «Про захист прав споживачів» та є поза повноваженнями Держпродспоживслужби, звертає увагу пресслужба відомства.