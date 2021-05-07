Інформація про товар має надаватися державною мовою - споживслужба
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.
«З 16 січня цього року в Україні набула чинності стаття 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», в якій зазначено, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Відтак, інформація про товари та послуги на території України має надаватися українською», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, усі виробники, а також виконавці та продавці, зобов’язані надавати споживачам інформацію про свої товари, роботи чи послуги державною мовою. Українською має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. Однак, не всі підприємці дотримуються мовного закону під час роботи.
Наголошується, що у разі порушення прав на отримання інформації українською мовою можна звернутися до управління захисту споживачів. Зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження свідків тощо), обов’язково мати інформацію про дані суб’єкта господарювання (назву, адресу), дату порушення, ім’я працівника. Заповнити форму скарги та надіслати її на зазначену електронну адресу.
У ході планових перевірок суб’єктів господарювання та у разі скарги споживача перевіряється застосування статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», а саме: надання споживачеві інформації згідно із законодавством про мови. Посадові особи Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області мають право контролювати надання споживачеві інформації до продукції у супровідній документації, на етикетці, у маркуванні чи іншим доступним способом у наочній формі, згідно законодавством про мови, у сфері захисту споживачів.
Контроль мовленнєвого спілкування, мовних особливостей чи відмінностей працівників суб’єктів господарювання не передбачений Законом України «Про захист прав споживачів» та є поза повноваженнями Держпродспоживслужби, звертає увагу пресслужба відомства.