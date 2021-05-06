Українські селекціонери зареєстрували два нових сорти цукрового буряку

Свідоцтво про державну реєстрацію двох нових сортів цукрового буряку отримали селекціонери Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук та мережі їх господарств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НААН. Читайте також: В Україні виробили мільйон тонн цукру з буряків нового врожаю «Селекціонери Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук та мережі їх господарств отримали свідоцтво про Державну реєстрацію нових сортів цукрового буряку Сонячний та Вільшанка», - йдеться у повідомленні.