Українські селекціонери зареєстрували два нових сорти цукрового буряку

Українські селекціонери зареєстрували два нових сорти цукрового буряку

Укрінформ
Свідоцтво про державну реєстрацію двох нових сортів цукрового буряку отримали селекціонери Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук та мережі їх господарств. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НААН.

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«Селекціонери Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук та мережі їх господарств отримали свідоцтво про Державну реєстрацію нових сортів цукрового буряку Сонячний та Вільшанка», - йдеться у повідомленні.

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