Українські селекціонери зареєстрували два нових сорти цукрового буряку
Укрінформ
Свідоцтво про державну реєстрацію двох нових сортів цукрового буряку отримали селекціонери Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук та мережі їх господарств.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НААН.
«Селекціонери Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук та мережі їх господарств отримали свідоцтво про Державну реєстрацію нових сортів цукрового буряку Сонячний та Вільшанка», - йдеться у повідомленні.