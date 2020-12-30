В Україні виробили мільйон тонн цукру з буряків нового врожаю

Українські цукрові заводи з початку сезону 2020/2021 років (5 вересня) виготовили 1 млн тонн цукру.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані НАЦУ «Укрцукор».

«Станом на 30 грудня виготовлено 1 000,9 тис. т цукру та перероблено 7,54 млн т цукрових буряків», - ідеться в повідомленні асоціації.

Цього сезону в Україні стали до роботи 30 цукрових заводів.

Як повідомляв Укрінформ, сезон цукроваріння 2020/2021 маркетингового року (МР) в Україні офіційно розпочався 5 вересня.

За травневим прогнозом Укрцукру, виробництво цукру в 2020/2021 маркетинговому році очікується на рівні 1,2 - 1,3 млн тонн, що на 15% менше, ніж попереднього року. Планувалося, що цьогоріч запрацюють 33 цукрових заводи, що на 2 більше, ніж торік (у 2019/2020 МР в Україні працював 31 цукровий завод).

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, цьогоріч в Україні зібрано 9,2 млн тонн цукрових буряків із площі 216 тис. га. У 2019 році цей показник становив 9,8 млн тонн, а площа збирання - 220 тис. га.