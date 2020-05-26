Виробництво цукру в Україні скоротиться на 15%

Виробництво цукру в 2020/2021 маркетинговому році (МР) прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т, що на 15% менше, ніж попереднього року. Кількість переробних підприємств залишиться незмінною – очікується 33 цукрових заводи, які працюватимуть в сезоні.

Такий прогноз зробив аналітичний відділ НАЦУ «Укрцукор».

«Враховуючи скорочення посівних площ і погодні умови, які можуть суттєво вплинути на врожайність, оскільки уже зараз відомо, що пилові бурі пошкодили частину посівів у Тернопільській, Харківській і Кіровоградській областях, а центральні регіони страждають від впливу шкідників, виробництво цукру в 2020/2021 МР прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн т. Це більш ніж на 15% менше, ніж попереднього року, проте це в повному обсязі може покрити потребу внутрішнього ринку», - пояснює аналітик НАЦУ «Укрцукор» Назар Михайловин.

У профільній асоціації зауважили, що вплив аномальних погодних умов на стан посівів відзначають і аграрії Житомирщини. Через пилові бурі Новомиргородський цукровий завод вимушений був пересіяти майже половину посівних площ, стверджує керівник сировинного підрозділу підприємства Віктор Ніколюк.

«У поточному році ми посіяли 5400 га цукрового буряку. Посівну розпочали 29 березня і за 7 днів успішно її завершили. Буряки вдало зійшли, посіви були в чудовому стані, а вже на початку травня пилові бурі видули 3300 га. Всю площу пересіяли знову цукровими буряками, але два тижні тому бурі знову знищили 700 га посівів. Оскільки завод буде працювати в цьому сезоні, об’єми сировини зменшувати не будем, але беручи до уваги всі фактори, які серйозно впливають на врожайність: відсутність вологи, посушлива зима і весна, пилові бурі і велику кількість шкідників, сподіваємось цього року вийти на середню врожайність 40-45 т/га», - розповів Ніколюк.

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Західні регіони України, які є одними з лідерів по вирощуванню цукрових буряків і виробництву цукру також зазнали впливу пилових бурь та квітневих заморозків.

«В цьому році ми посіяли 33,2 тис. га цукрових буряків. Посівну кампанію розпочали 20 березня та закінчили 9 квітня, але через низьку температуру повітря рівномірних сходів не отримали. Потім заморозки пошкодили 50 га посівів. Далі була перша пилова буря у Львівській області внаслідок якої довелось пересіяти 450 га, а 12 травня була друга хвиля пилової бурі уже в Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській і частково в Хмельницькій областях. Вона пошкодила близько 1300 га посівів, 300 з яких ми пересіяли іншими культурами. На даний момент ще 600 га залишаються під питанням, скоріш за все ми пересіємо їх також цукровим буряком. Не дивлячись на складні погодні умови, будемо намагатись досягнути врожайності більше 50 т/га», - пояснює Роман Борисюк, директор по сировині ТОВ «Радехівський цукор».

Як повідомлялося, у 2019/2020 МР в Україні було вироблено 1,48 млн т. В сезоні працювало 33 цукрові заводи.