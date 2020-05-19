Україна у квітні скоротила експорт цукру більш як удвічі

У квітні українські виробники експортували 9,1 тис. т цукру, що більш як удвічі менше, ніж попереднього місяця – 19,6 тис. т.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

«У кінці березня ми спостерігали певне пожвавлення на Лондонській біржі. В результаті, попит на український цукор дещо зріс і виробники змогли поставити на зовнішні ринки майже 20 тис. т цукру в ті країни, куди ми експортували раніше рік-два тому: Лівія (7 тис. т), Туреччина (4,8 тис. т), Палестина (3,7 тис. т). Уже в квітні світова кон’юнктура, епідемія COVID-19 і зміна курсу валют створила несприятливі умови для українських виробників, тому за квітень ми знову повернулись до звичних об’ємів за місяць – 9,1 тис. т», - пояснив аналітик НАЦУ «Укрцукор» Назар Михайловин.

У профільній асоціації зазначили, що у квітні поставки виконувалися до Туреччини - 5,7 тис. т, Лівії - 0,8 тис. т і Молдови та Румунії по 0,6 тис. т.

За вісім місяців поточного маркетингового року українські виробники експортували 76,4 тис. т цукру, що майже в 4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Це досить прогнозований показник, оскільки більшість «наших» ринків зайняв російський цукор. Внутрішнє перевиробництво і зручна логістика до країн Середньої Азії роблять його більш вигідним. Відтак, наприклад, Узбекистан зняв мито на доставку цукру, але ціна українського виробника вища ніж російського саме через витрати на транспортування. Тому, враховуючи всі ці фактори, ми очікуємо 120 тис. т експортованого цукру за результатами 2019/2020 МР, хоча на початок року експортний потенціал оцінювався в понад 300 тис. т», - підсумував аналітик.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018/2019 МР українські виробники експортували 409,8 тис. т цукру на суму 144,3 млн дол. США

У 2019/2020 МР в Україні було вироблено 1,48 млн т цукру. В сезоні працювало 33 цукрові заводи.