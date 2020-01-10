В Україні виробництво цукру скоротилось майже на 20%

У 2019/2020 маркетинговому році в Україні виготовлено 1,48 млн т цукру, що на 19% менше, ніж попереднього року.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України.

«Всього в сезоні працювало 33 цукрових заводи, які переробили 9,84 млн т цукрових буряків. Це майже на третину менше, ніж попереднього року. Як бачимо, суттєве зменшення кількості сировини потягнуло за собою скорочення виробничих потужностей і, як наслідок, зменшення виробництва цукру в цілому», - зазначила заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Яненко.

За її словами, такий результат є досить прогнозованим, адже світовий профіцит цукру, що тривав останні три роки суттєво вплинув і на український ринок.

"Маємо скорочення посівних площ під цукровими буряками на 20% і зменшення кількості сировини. Окрім того, що 9 переробних підприємств в цьому році не запустилось, виробничий сезон також скоротився майже на місяць, а це, безумовно, відіб’ється на собівартості виробництва цукру, адже мінімально цукровий завод повинен відпрацювати 100 днів, щоб покрити витрати на запуск", - підкреслила експерт.

Трійка лідерів виглядає незмінно: Вінницька обл. – 331,9 тис. т, Хмельницька обл. – 192,8 тис. т, Тернопільська обл. - 186,4 тис. т.

За результатами 2018/2019 МР в Україні було виготовлено 1,82 млн т цукру, що на 15% менше, ніж попереднього року. В сезоні працювало 42 цукрових заводи, які переробили 13,6 млн т цукрових буряків, що майже на 10% менше, ніж попереднього року.