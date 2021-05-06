Місія ЄС констатувала прогрес України на шляху до «промислового безвізу»

За результатами семи місяців роботи попередня оціночна місія Євросоюзу представила заключний звіт про готовність інфраструктури якості України до укладення Угоди АСАА - так званого “промислового безвізу”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Звіт представлено на зібранні під головуванням заступника міністра – Торгового представника України Тараса Качки за участю експертів попередньої оціночної місії ЄС, представників Європейської комісії та Представництва Європейського Союзу в Україні.

“Експертна робоча група провела загалом 18 онлайн-засідань, за результатами яких надано низку рекомендацій. Йдеться про необхідність розширення переліку документів ЄС для оцінювання з метою укладання Угоди ACAA, новий формат Таблиць відповідності законодавства України актам законодавства ЄС та удосконалення перекладів. Разом із тим, європейські експерти наголосили, що за останні 10 років Україна досягла значних результатів у впровадженні актів законодавства ЄС в пріоритетних секторах”, - прокоментував Качка.

Йдеться, зокрема, про відповідність актам законодавства ЄС горизонтального та вертикального законодавства України з питань технічного регулювання, стандартизації, метрології, оцінки відповідності, акредитації, ринкового нагляду та захисту прав споживачів.

Європейська сторона, у свою чергу, наголосила на важливості конструктивного й високопрофесійного діалогу з українськими фахівцями, який почався торік у жовтні в рамках роботи попередньої оціночної місії.

Також ішлося про втілення проєктів технічної допомоги у розбудові інфраструктури якості України. Найближчим часом відбудуться додаткові зустрічі для обговорення подальших кроків із залучення технічної допомоги, зауважили в Мінекономіки.

Як повідомлялось, Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає оголошення “промислового безвізу”. Коли продукція, вироблена в нашій країні, маркуватиметься за європейськими правилами, а сертифікати відповідності на неї визнаватимуться в країнах Європейського Союзу без додаткових випробувань.

Першими пріоритетними секторами українських товарів для “промислового безвізу” визначено низьковольтне електричне обладнання, електромагнітну сумісність обладнання, а також безпеку машин.

Україна очікує на офіційне завершення роботи попередньої оціночної місії ЄС. Наступним кроком буде початок роботи з отримання мандата на проведення переговорів про укладення Угоди АСАА.