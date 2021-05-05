Бізнес у квітні погіршив оцінку перспектив своєї діяльності – Нацбанк

У квітні 2021 року бізнес погіршив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності у відповідь на посилення карантинних обмежень та зростання невизначеності.

Як передає Укрінформ, про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк на щомісячній основі, повідомляє пресслужба регулятора.

За квітень 2021 року індекс очікувань ділової активності становив 46.9 проти 51.4 у березні і знову опустився нижче рівноважного значення (50 пунктів).

Зазначається, що підприємства всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників та поки не очікують на збільшення чисельності своїх працівників.

У березні підприємства більшості секторів, залучених до щомісячного опитування, песимістично оцінили результати своєї діяльності: секторальні індекси підприємств промисловості, торгівлі та сфери послуг опустилися нижче нейтрального рівня. Водночас будівельні компанії вперше після вересня 2019 року продемонстрували оптимістичні настрої. Підприємства промисловості після двох місяців оптимізму знову погіршили оцінки ділової активності: у квітні секторальний індекс знизився до 48.9 з 52.3 у березні.

Підприємства промисловості очікують на значне зростання цін на сировину, матеріали та власну продукцію; водночас зберігають позитивні оцінки щодо обсягів нових замовлень та обсягів виготовлення продукції. Обсяги нових експортних замовлень залишатимуться на поточному рівні.

Підприємства сфери торгівлі також погіршили оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс знизився в квітні до з 49.9 з 52.2 у березні. Респонденти очікують зменшення обсягу закупівлі товарів для продажу. На тлі посилення очікувань щодо зростання закупівельних цін підприємства сектору посилили свої оцінки щодо зростання вартості товарів для продажу та зменшення розміру торговельної маржі. Водночас очікується незначне зростання обсягів товарообороту.

Підприємства сфери послуг найсуттєвіше відреагували на запровадження посиленого карантину та значно погіршили очікування щодо економічних результатів своєї діяльності: секторальний індекс знизився до 43.0 у квітні з 51.4 у березні. Респонденти очікують зниження обсягів наданих послуг, обсягів нових замовлень та замовлень у процесі виконання й планують збільшити тарифи на власні послуги.

Підприємства будівництва (будівництва житла) на тлі сезонного пожвавлення та збільшення інвестиційного попиту вперше після вересня 2019 року були єдиними серед інших секторів, які оптимістично оцінили економічні перспективи своєї діяльності: секторальний індекс у квітні нарешті перевищив рівноважний рівень і зріс до 51.5 проти 40.6 у березні. Підприємства сектору очікують збільшення обсягів нових замовлень, закупівлі послуг підрядників сировини та матеріалів, виконання будівельних робіт.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 квітня 2021 року. В опитуванні взяли участь 297 підприємств.

У Нацбанку зауважують, що результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

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Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відслідковування тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.