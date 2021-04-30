В Україні засіяли майже 40% прогнозованих площ яровими культурами

Українські сільгоспвиробники станом на 29 квітня посіяли 2 922 тис. га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 39% до прогнозу. За минулий тиждень проведено сівбу ярих культур на площі 801 тис. га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Від початку польових робіт найбільше посіяли ярих зернових сільгоспвиробники Тернопільської – 189,3 тис. га (72%), Донецької – 154,4 тис. га (77%), Херсонської – 121,7 тис. га (73%) та Волинської – 100 тис. га (79%) областей.

У розрізі культур посіяно: пшениці – 168,2 тис. га (95%); ячменю – 1,28 млн га (92%); вівса – 182,8 тис. га (94%); гороху – 220 тис. га (93%).

Повністю закінчили сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур господарства Волинської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Рівненської, Хмельницької, Херсонської, Одеської, Донецької, Черкаської та Миколаївської областей.

Крім того, цукрових буряків посіяно 192,7 тис. га (85%), соняшнику – 2,2 млн га (34%), кукурудзи – 1,07 тис. га (20%), сої – 85 тис. га

За попередніми даними областей площа посівів сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2021 року очікується в межах 28,1 млн га, або на 378 тис. га більше від показника 2020 року.

Зернові культури в усіх категоріях господарств мають зайняти 15,5 млн га, або 55% у структурі посівних площ, що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,6 млн га, соняшнику – на рівні 6,4 млн га, сої – 1,4 млн га, цукрових буряків – близько 223 тис. га.

За даними Держстату озимих зернових посіяно на площі 7,96 млн га.